Vídeo: Velório de Mestre Bala vira "carnaval" e viraliza nas redes

Velório e enterro de Carlos Jorge Rodrigues - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na cidade de Cachoeira, um verdadeiro "carnaval" fora de época, formado por músicos e instrumentos de sopro, percussão, palmas e gritos, tomou as ruas neste domingo, 14. Até aí, nada de anormal na Bahia, a não ser por um pequeno detalhe: tratava-se de um velório.

O cortejo, que reuniu aproximadamente 1.500, era uma despedida para Carlos Jorge Rodrigues, conhecido como Mestre Bala ou Balainho. O músico e maestro da Orquestra do Bala faleceu no último sábado, 13, aos 71 anos.

Bala ou Balainho, músico e maestro da Orquestra do Bala | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Amigos e familiares decidiram atender ao desejo de Mestre Bala de que sua despedida fosse festiva, e não triste. O músico, apaixonado por futebol, era uma figura icônica na cidade. A cerimônia teve início na sede da tradicional Sociedade Lítero Musical Filarmônica Minerva Cachoeirana.



O cortejo passou por locais marcantes para o maestro, como a Praça 25 de Junho, o estádio 25 de Junho (onde ele jogou pela Seleção Cachoeirana de futebol), a sede do Cruzeiro Esporte Clube e terminou na Igreja d’Ajuda.



Saiba quem era Ayres Sasaki, cantor que morreu após descarga elétrica

O velório chamou a atenção nas redes sociais por ter sido realizado com grande festividade e agitação, à semelhança das cerimônias fúnebres em diversas culturas africanas, destacando a influência do povo do recôncavo na vida do artista.

Uma internauta deixou uma mensagem de despedida: “Homenagem em grande estilo. Impossível conter as lágrimas na despedida onde emanava amor e gratidão. Por aqui, ele deixou muita alegria. Que saibamos viver a vida com a mesma leveza e alegria que ele viveu”, declarou.

“Que cortejo mais lindo”, disse uma outra admiradora.

Outra internauta aproveitou o momento para destacar o legado deixado pelo músico: “Balainho deixou sua marca registrada na história de Cachoeira”, completou.