Viola Davis, Taís Araújo e IZA: programação do 1º dia do Liberatum | A TARDE

Começa nesta sexta-feira, 3, a partir das 10h, o Festival Liberatum, evento que promete ser um marco na interseção da cultura negra, arte e expressão. Durante a programação, o Centro de Convenções será palco de discussões, performances e homenagens envolventes, com um foco especial na diversidade cultural e na redefinição do imaginário popular.

Alguns dos destaques do primeiro dia incluem os debates liderados pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, a cantora norte-americana Debbie Harry e a brasileira IZA. No entanto, a expectativa maior é da mesa sobre a Afrodiáspora que vai reunir Viola Davis, Melanie Clark, Taís Araújo e Julius Tennon.

O dia vai terminar com o Prêmio e Gala de Honra Cultural Liberatum, concedido a Alcione, com performances da baiana Luedji Luna. Esta celebração, no entanto, é restrita aos convidados.

Confira a programação completa desta sexta:

Centro de Convenções:

10h – Abertura + Uma Vida Dedicada À Cultura (Margareth Menezes e Gil Alves)

13h – A Linguagem da Música (Debbie Harry, Majur e Rob Roth)

15h – Afrodiáspora (Viola Davis, Melanie Clark, Taís Araújo e Julius Tennon)

17h – Redesenhando a Cultura Preta no Imaginário Popular (IZA, Alton Mason, Hisan Silva, Pedro Batalha e Erika Hilton)

Liberatum Cultural Honour Awards

20h – Prêmio e gala de honra cultural Liberatum para Alcione com performances de Luedji Luna