Zé Vaqueiro faz homenagem ao filho que morreu aos 11 meses

O cantor Zé Vaqueiro usou seu Instagram para fazer uma homenagem ao seu filho Arthur, que morreu aos 11 meses esta semana. O artista, que é casado com Ingra Soares, postou uma imagem do céu à noite, com um, emoji de bebê entre as estrelas, se referindo ao bebê.

Arthur, que nasceu com uma malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13, também chamada de síndrome de Patau, acabou falecendo na segunda-feira,8, de disfunção múltipla dos órgãos.

O bebe foi para a UTI assim que nasceu e foi para casa uma única vez, retornado ao hospital menos de 24 horas depois. "Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson", disse o casal ao comunicar a perda do filho.

Devido à morte de Arthur, Zé cancelou todos os shows. O velório e enterro da criança aconteceram em Fortaleza (CE), restritos apenas à família.

O cantor e Ingra têm ainda Nicole, de 13 anos, de um relacionamento anterior da influenciadora, e Daniel, de 3.



