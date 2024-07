Filho de Zé Vaqueiro que nasceu com síndrome rara morre aos 11 meses

Notícia do falecimento foi confirmada no perfil pessoal das redes sociais do artista - Foto: Reporodução | Redes Sociais

O terceiro filho do cantor Zé Vaqueiro, Arthur, morreu aos 11 meses, na madrugada desta terça-feira, 9, em Fortaleza, no estado do Ceará. O menino havia nascido com malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13, também chamada de síndrome de Patau.

A notícia do falecimento foi confirmada no perfil pessoal das redes sociais do artista e também de sua esposa, a empresária Ingra Soares. "Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson", disse o comunicado.



Arthur ficou internado na UTI de um hospital da capital cearense desde o parto, no dia 23 de julho do ano passado. No dia 16 de maio deste ano, ele finalmente foi para casa pela primeira vez, mas, no dia seguinte, precisou retornar à unidade de saúde após sofrer uma parada cardíaca.

"Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca e já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome curel. Nos ajuda, Deus", escreveu Ingra na ocasião.

No fim de junho, Arthur foi submetido a mais uma cirurgia: uma traqueostomia. Segundo a influenciadora, o filho ficou bem após o procedimento. Ingra e o cantor também são pais de Daniel Martim, de 3 anos de idade, e Nicolly, de 13, de um relacionamento anterior da influencer.