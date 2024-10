1 km de altura! Príncipe saudita retoma construção do prédio mais alto do mundo

- Foto: Adrian Smith/Gordon Gill Architecture/Divulgação

A construção da torre em Jeddah, que, quando concluída, deverá atingir um quilômetro de altura, será retomada pelo príncipe saudita Alwaleed bin Talal, membro da Casa Real do país.

Quando construída, a torre deverá atingir um quilômetro de altura e se tornará o arranha-céu mais alto do mundo. Os trabalhos foram retomados mais de uma década após o projeto ter sido concebido.

Arquitetura

Desenhado para imitar os contornos de uma planta do deserto brotando, o edifício foi idealizado pelo arquiteto americano Adrian Smith. Ele contará com um hotel Four Seasons, apartamentos, escritórios, três lobbies nos andares superiores e o deck de observação mais alto do mundo no 157º andar.

A torre permaneceu meio construída por anos devido a restrições de financiamento. Agora, os desenvolvedores dizem que a construção levará 42 meses, e 63 dos 157 andares já foram concluídos. Quando estiver pronta, a torre superará o atual recordista, o Burj Khalifa de Dubai, inaugurado em 2010 e com 828 metros de altura.