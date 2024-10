Israel anuncia operação militar na costa sul do Líbano

Fumaça sobe de um bairro no subúrbio sul de Beirute atacado por Israel - Foto: AFP

O Exército de Israel anunciou, nesta segunda-feira, 7, que lançará uma operação militar na costa sul do Líbano e isolaram áreas na fronteira para transformá-las em zonas militares. As Forças de Defesa israelenses emitiu um alerta urgente para que as pessoas evitem estar presentes na praia ou em barcos da região.

As ações aumentam a invasão israelense no país vizinho para complementar a incursão terrestre contra alvos da milícia xiita radical Hezbollah. Mais três brigadas de soldados de Israel foram enviados para o Líbano para a operação.

Leia mais:

>> Hezbollah promete que seguirá combatendo 'a agressão' israelense

>> Homem ateia fogo a si mesmo em protesto contra Israel nos EUA

>> Ataque a terminal de ônibus deixa um morto e 10 feridos em Israel

As Forças de Defesa de Israel também isolaram novas áreas ao norte, na fronteira com o Líbano. As cidades de Rosh HaNikra, Shlomi, Hanita e Arab al-Aramshe, perto da costa, foram transformadas em "zonas militares fechadas". A faixa da fronteira fechada tem cerca de 14 km de extensão.

Esta segunda marca uma semana que Israel iniciou operações terrestres no sul do Líbano contra alvos do grupo extremista Hezbollah. Até o momento, as operações se concentravam ao leste da fronteira.

Junto com a operação terrestre, o Exército israelense também realiza bombardeios diários a alvos do Hezbollah no sul do Líbano e na capital Beirute.

Em meio à expansão da incursão israelense, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, disse nesta segunda que os EUA acreditam que as operações israelenses no Líbano continuam sendo limitadas.

Miller acrescentou que os EUA esperam que os ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano continuem sendo realizados de uma maneira que cumpra o direito humanitário internacional e minimize as baixas civis.

Também nesta segunda marca um ano do ataque terrorista de 7 de outubro do grupo terrorista palestino Hamas no sul de Israel, que deixou 1.200 israelenses mortos e cerca de 250 sequestrados e iniciou a guerra na Faixa de Gaza.

Hezbollah e Hamas fizeram bombardeios contra Israel nesta segunda. Em contrapartida, os israelenses seguem bombardeando Gaza, e alvos do Hezbollah no sul do Líbano e na capital Beirute