Ataque a terminal de ônibus deixa um morto e 10 feridos em Israel

Duas pessoas em estado grave foram encaminhadas para o Centro Médico Soroka - Foto: Reprodução/ United Hatzalah

Uma pessoa morreu e feriu outras 10 ficaram feridas após um ataque a tiros, neste domingo, 6, no terminal de ônibus de Beersheba, no sul de Israel. De acordo com a imprensa local, o atirador foi neutralizado.



Duas pessoas em estado grave foram encaminhadas para o Centro Médico Soroka, em Beersheba, enquanto quatro estão em estado moderado e duas ficaram levemente feridas.

Leia mais:

>> Foguetes são disparados de Gaza em direção a Israel, diz Exército

>> Netanyahu diz que Israel se defenderá e critica Macron por embargo

>> Ataque israelense atinge proximidades do aeroporto de Beirute

As vítimas que morreram tinham 20 anos. Uma jovem chegou a ser socorrida no local, mas não resistiu e morreu. O atirador seria um cidadão israelense de ascendência beduína, de 29 anos, segundo o jornal Jerusalem Post.



As forças israelenses estão em alerta devido à véspera do primeiro aniversário do ataque do Hamas ao sul de Israel no ano passado, que desencadeou a guerra em Gaza.

“As forças de segurança deslocaram-se rapidamente para sul e lutaram heroicamente, ombro a ombro com as forças de defesa civis, para travar o ataque e proteger as comunidades israelitas perto da Faixa de Gaza e todo o país”, declarou o exército na véspera.