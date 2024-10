Homem ateia fogo a si mesmo em protesto contra Israel nos EUA

O homem foi levado a um hospital para receber tratamentos dos ferimentos - Foto: EPA-EFE/Shutterstock

Um homem ateou fogo no próprio corpo durante um prostesto contra Israel, em Washington DC, Estados Unidos. O incidente interrompeu a manifestação, com quase mil pessoas, que marcava um ano do ataque do grupo Hamas contra Israel.

De acordo com informações do Washington Post, o homem foi levado a um hospital para receber tratamentos dos ferimentos. Ele gritava de dor e tinha o braço em chamas.

Testemunhas disseram que no momento que os manifestantes viram o fogo, começaram a gritar por socorro e o incêndio corporal foi apagado rapidamente por dois políciais. Um dos agentes pegou um kaffiyeh, peça de roupa usada por árabes para cobrir os cabelos, na rua e tentou apagar as chamas com ele.

“Meu Deus, por favor, não se machuque!”, gritou um dos manifestantes.

Além dos agentes, outras pessoas correram em direção ao homem, usando seus próprios kaffiyeh para tentar apagar o fogo, enquanto um policial atrás dele jogava uma garrafa de água em seu braço.

O homem teria enviado uma mensagem pouco antes do incidente para sinalizar uma transmissão ao vivo no Instagram. O site pessoal de Mena inclui planos de “demonstrar” no sábado “com o máximo de minha convicção possível”.

“Às 10 mil crianças em Gaza que perderam um membro neste conflito, eu dou meu braço esquerdo a vocês. Rezo para que minha voz seja capaz de elevar a de vocês, e que seus sorrisos nunca desapareçam”, escreveu o homem em seu site.

Após o fogo ser apagado, repórteres do Post afirmaram que viram o homem dizer que era jornalista e fazer uma afirmação sobre espalhar desinformação. Um microfone havia sido deixado na rua ao lado de onde o homem ateou fogo a si mesmo pela primeira vez..