123 Milhas já recebeu 40 mil pedidos de vouchers para reembolso

A 123 Milhas superou os 40 mil pedidos de emissão de vouchers de ressarcimento, após o cancelamento de pacotes e passagens aéreas de uma linha promocional da 123 Milhas, na última sexta-feira, 18.

A informação foi divulgada pelo Valor econômico nesta terça-feira, 22. A empresa afirma que os valores serão devolvidos por meio de vouchers para uso na própria empresa e com correção de 150% do CDI.

No entanto, esta não é a única opção para quem teve a sua viagem cancelada pela 123 Milhas. E o consumidor tem o direito de escolher como quer ser ressarcido do transtorno causado pela companhia.

Com o objetivo de proteger os consumidores soteropolitanos que foram afetados pelo caso da 123 Milhas, a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (CODECON) notificou a agência para esclarecer as medidas tomadas para garantir o cumprimento das ofertas ou reembolso de quem foi prejudicado.