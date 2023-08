123milhas entra com pedido de recuperação judicial

A agência online de viagens 123milhas entrou nesta terça-feira, 29, com um pedido de recuperação judicial no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, após a empresa suspender a emissão de passagens e pacotes da linha promocional com embarques entre setembro e dezembro deste ano.

Caso o pedido judicial, impetrado na 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, seja acatado, todos os processos de credores movidos contra a companhia passam a seguir os trâmites de recuperação judicial.

Além disso, os sócios da 123milhas, Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira foram convocados para depor na CPI das Pirâmides Financeiras para depoimento nesta terça-feira, 29.

De acordo com o pedido de recuperação judicial, a empresa possui uma dívida acumulada de cerca de R$ 2,3 bilhões. Ainda segundo o documento, as requerentes - Nouvem, holding que detém 100% do controle da companhia e Art Viagens - têm enfrentado a pior crise financeira desde suas respectivas fundações, decorrente do "acúmulo de fatores internos e externos, que impuseram um aumento considerável de seus passivos nos últimos anos".

A 123milhas aponta que somente uma solução global pode resolver a situação para assegurar a continuidade de suas atividades e o cumprimento de sua função social.