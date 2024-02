Ação da Gol registra queda e companhia tem perda de R$ 1 bilhão | A TARDE

As ações da Gol (GOLL4) registraram mais uma queda expressiva no B3, principal índice da bolsa de valores brasileira, desde que entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11), na quinta-feira, 25.

Os ativos da companhia aérea fecharam em queda de 33,61%, a R$ 3,93, na sessão desta segunda-feira, 29. As ações também se movimentaram após o juiz-chefe da corte de falências de Nova York, Martin Glenn, ter aceitado interinamente o caso da Gol para fazer um empréstimo Debtor-in-Possession (DIP), uma modalidade de crédito específica para empresas com dificuldades na situação financeira, de US$ 950 milhões.

A autorização provisória permite a entrada imediata de US$ 350 milhões na companhia assim que o juiz norte-americano autorizasse provisoriamente a transação. O restante do DIP Financing pode ser repassado a companhia após a aprovação final do financiamento pela Corte de Nova York.

Ainda nesta segunda, a companhia aérea informou que encerrou o mês de dezembro com endividamento de R$ 20,176 bilhões. Além disso, o patrimônio líquido da empresa ficou negativo em R$ 23,3 bilhões ao fim do quarto trimestre, uma piora de 6% na comparação com trimestre imediatamente anterior.

Desde o anúncio de recuperação judicial feito pela Gol, a companhia aérea tem registrado inúmeras e expressivas quedas em suas ações no mercado. Na última segunda-feira, 15, os ativos da companhia registraram queda de 13%.