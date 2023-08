Acordo entre farmacêuticas prevê alta de operações na Bahia

Uma parceria inédita entre as redes de farmácias A Fórmula e Pague Menos vai permitir que clientes baianos recebam seus produtos manipulados em suas residências, mesmo que não tenha uma unidade da rede na cidade. A proposta deve aumentar em até 25%, o fluxo das unidades da rede A Fórmula em um ano.

Clientes da Pague Menos e da Extrafarma, pertencente ao Grupo Pague Menos, terão suas receitas - com prescrição de produtos industrializados associados a produtos manipulados -, encaminhadas para o atendimento da rede A Fórmula.

Isso vai permitir que, mesmo que a cidade onde o consumidor resida não tenha uma unidade de A Fórmula, a operação da drogaria mais próxima se encarregará de providenciar o produto e enviá-lo para a residência do cliente.

Segundo Bruno Costa, diretor de operações da A Fórmula, a expectativa é de que a parceira represente cerca de 20% a 25% do fluxo das unidades da rede em um ano, e em cinco, alcance 300 operações. A cooperação deve se iniciar ainda neste mês de agosto na Bahia e, a partir do dia 1º de setembro no restante do país.

“A Bahia foi escolhida por ter sido o berço da A Fórmula e também por abrigar o maior número de unidades da rede. Dentre as cerca de 90 operações que temos, 34 delas estão na Bahia. E a partir de 1º de setembro, estaremos em todo país atendendo o consumidor de modo 360º graus”, explica.

Em 2022, A Fórmula faturou R$170 milhões, um crescimento de 8,5% em relação ao ano anterior. A estimativa para 2023 é encerrar o ano com R$200 milhões em caixa. Só com a parceria feita com a rede Pague Menos, a empresa espera que 15% do seu faturamento final seja procedente desta cooperação em 2024