Anatel terá recurso antigolpe e 'antiperturbação' de telemarketing

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai refinar ainda mais as ligações de telemarketing para aumentar a segurança e evitar tentativas de golpes aos consumidores. Até o ano que vem, ligações de empresas de bancos, seguradoras e outros serviços contarão, além do número de telefone, informações como nome da empresa e até o motivo do contato.

Inicialmente conhecido pelo nome usado internacionalmente, stir/shaken, o projeto foi recentemente renomeado pela autarquia para ficar conhecido, no Brasil, como "Origem Verificada". As informações são do O GLOBO

O stir/shaken visa aumentar a segurança de chamadas eletrônicas ao certificar o usuário da procedência das ligações. O trabalho de introdução do sistema no Brasil começou a ser feito pela Anatel no ano passado, com um grupo de trabalho dedicado ao tema.

O objetivo principal é combater golpes, ao garantir que o consumidor saiba quem está ligando, mas também inibir as centrais de telemarketing e teleatendimento de realizar ligações abusivas.