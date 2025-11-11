Menu
HOME > ECONOMIA
IBGE

Apesar de queda no preço, gasolina puxa inflação de outubro em Salvador

Transporte foi o grupo com maior influência do IPCA na capital baiana

Carla Melo

Por Carla Melo

11/11/2025 - 14:49 h
Em julho, a Acelen anunciou a redução em 2,4% no preço da gasolina
Em julho, a Acelen anunciou a redução em 2,4% no preço da gasolina

A gasolina foi a maior responsável pelo aumento da inflação da Região Metropolitana de Salvador (RMS). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou outubro em 0,06%, enquanto a gasolina foi 1,35 p.p maior do que a média geral da inflação na capital baiana, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em julho, a Acelen, refinaria responsável pela política de preços dos combustíveis na Bahia, anunciou a redução em 2,4% no preço da gasolina nas distribuidoras do estado. Com o reajuste, o preço da gasolina havia passado de R$ 2,87 para R$ 2,80 o litro.

Apesar do grupo dos transportes ter somente o terceiro maior aumento, 0,49% em outubro, foi o que exerceu maior influência para puxar o IPCA da RM Salvador para cima. A alta do grupo se deu, principalmente, por conta dos combustíveis (1,43%), em especial da gasolina (1,35%), item que, individualmente, exerceu a maior pressão inflacionária na região.

Leia Também:

Revolução verde da Bahia: por que o estado é destaque na COP30
Mudança nas regras do gás de cozinha acende alerta sobre segurança
Governo amplia prazo para ressarcimento de aposentados pelo INSS

Os aumentos de preço do transporte por aplicativo (4,72%) e da passagem aérea (3,03%) também foram relevantes para este resultado, de acordo com o IBGE.

O grupo com a segunda maior influência para o aumento da inflação no mês foi as despesas pessoais, que registraram 0,52% em outubro na RMS. Entre os subgrupos que influenciaram o resultado estão: empregado doméstico (0,52%) e hospedagem (1,57%).

Por último está o vestuário em 0,64%, que possui um peso menor na composição do IPCA na região. A alta se deu, sobretudo, pelas roupas (0,84%), tanto a masculina (1,00%), quanto a infantil (1,26%) e a feminina (0,46%).

Apesar da alta, inflação em Salvador desacelerou

Neste mês, o indicador da inflação aumentou menos em relação a setembro, quando havia sido de 0,17%. Além disso, o resultado também foi o menor para um mês de outubro, na RMS, em 11 anos, desde 2014, quando havia sido de 0,05%. Ficou também levemente abaixo do índice nacional (que foi de 0,09%).

Com o resultado do mês, o IPCA da RM Salvador acumula alta de 3,17% no ano de 2025. Por outro lado, os quatro grupos com queda média de preços em outubro, na RM Salvador, foi o de alimentação e bebidas (-0,47%), que registrou a maior redução e foi o que, novamente, deu a principal contribuição no sentido de segurar o IPCA da região no mês.

A banana-prata, a cebola, a batata-inglesa, o alho e arroz foram os alimentos que registraram as maiores quedas no grupo de alimento, que tem o maior pelo no IPCA. Com esse resultado, Salvador registra a quinta queda consecutiva nos últimos meses.

Tags:

gasolina Inflação ipca preços Salvador transportes

x