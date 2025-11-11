Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Mudança nas regras do gás de cozinha acende alerta sobre segurança

Sindigás questiona proposta da ANP que altera regras de comercialização

Redação

Por Redação

11/11/2025 - 11:27 h
Distribuidora de gás em Salvador (ilustração)
Distribuidora de gás em Salvador (ilustração) -

O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, que está presente em todos os municípios do Brasil, segue um modelo de distribuição com segurança reconhecida internacionalmente. Porém, uma proposta que tramita na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), porém, coloca o setor em alerta.

A Análise de Impacto Regulatório (AIR) avalia propostas que permitem a qualquer distribuidora envasar botijões de outras marcas e o enchimento em pequenas instalações — inclusive em áreas urbanas — de forma fracionada, com a adoção de um sistema de rastreamento de recipientes que ainda precisará ser desenvolvido.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Petrobras anuncia retorno à distribuição de gás de cozinha
Gasolina, diesel e gás de cozinha ficam mais baratos na Bahia
Gás de cozinha gratuito: programa vai beneficiar 17 milhões de brasileiros

De acordo com especialistas, as medidas abram espaço para fraudes, acidentes e perda de controle sobre a quantidade e a qualidade do produto. Pelo modelo atual, cada distribuidora só pode encher e comercializar botijões de sua própria marca, o que facilita a fiscalização e a responsabilização em caso de problemas.

“O agente regulador tem o papel de propor novas regras e sugerir melhorias. Respeitamos isso e apoiamos. Porém, esta proposta de mudança regulatória do GLP não leva em consideração os impactos econômicos e sociais das medidas apresentadas. Não quantifica, por exemplo, os custos adicionais que haveria com este sistema de rastreamento e com a necessidade de maior equipe e infraestrutura de fiscalização”, diz o presidente do Sindigás Sergio Bandeira de Mello.

Ainda de acordo com especialistas, permitir o enchimento de botijões de forma fracionada — ou seja, sem a pré-medida de 13 quilos — pode aumentar o risco de adulterações e desvios de quantidade. Países vizinhos servem de exemplo: no México, são frequentes os casos de roubo e fraude; e no Paraguai, cerca de 80% do parque de botijões está fora do prazo de requalificação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ANP Distribuição gás de cozinha Segurança

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Distribuidora de gás em Salvador (ilustração)
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Distribuidora de gás em Salvador (ilustração)
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Distribuidora de gás em Salvador (ilustração)
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Distribuidora de gás em Salvador (ilustração)
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x