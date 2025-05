Após fraudes, INSS exigirá biometria para novos empréstimos consignado

O desbloqueio é feito no aplicativo MEU INSS por biometria facial - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) determinou o bloqueio automático de novos empréstimos consignados para todos os segurados do instituto. A decisão do novo presidente do INSS, Guilherme Waller Júnior, é uma forma de evitar fraudes, como a contratação de um crédito sem a anuência do cliente.

A prática, que já existia para benefícios concedidos a partir de 2019, impede o desconto na folha do beneficiário e só autoriza em caso de desbloqueio prévio do cliente no aplicativo MEU INSS por biometria facial.

Assim, a biometria passa a valer para qualquer nova operação de consignado a aposentado, seja um empréstimo original, refinanciamento e portabilidade. Caso ocorra algum erro, o segurado encaminha o pedido para o órgão que faz o desbloqueio manual após a análise do caso. O crédito consignado tem dedução direta na folha como forma de pagar o financiamento. Isso é uma forma de levar a juros mais baixos, já que tem garantia de pagamento.

"Determino o bloqueio dos benefícios para averbação de novos descontos de empréstimo consignado, para todos os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, independente da data de concessão do benefício, podendo ser desbloqueado pelo segurado, de acordo com os serviços disponibilizados pelo INSS para essa finalidade", diz o despacho publicado na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira.