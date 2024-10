Auxílio-gás: pagamento começa nessa sexta-feira

Mais de 5,52 milhões de famílias vão receber R$ 104 do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros (PAGB) - Foto: MDS/divulgação

Mais de 5,52 milhões de famílias vão receber o valor de R$ 104 pelo Programa Auxílio Gás dos Brasileiros (PAGB), a partir desta sexta-feira (18.10). O benefício foi criado para mitigar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico dos lares em situação de vulnerabilidade. Ao todo, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) é de R$ 574,68 milhões neste mês.

O valor do Auxílio Gás, pago bimestralmente, corresponde a 100% do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13kg por residência contemplada. O preço é resultado da média nacional do produto, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Do total de mais de 17 milhões de pessoas alcançadas pelo PAGB em outubro, 9,9 milhões, ou 58,3%, são do sexo feminino. Os lares que têm mulheres como responsáveis familiares representam 89,8%, ou 4,96 milhões.

A região com o maior número de beneficiados é a Nordeste, com mais de 2,57 milhões de famílias contempladas, em um investimento superior a R$ 267,67 milhões. Em seguida vem o Sudeste, com mais de 1,82 milhão de lares e R$ 189,71 milhões em repasses.

No Norte, são 528,11 mil famílias, que juntas recebem R$ 54,92 milhões. Já na região Sul, são 387,18 mil famílias, em um investimento de R$ 40,26 milhões. No Centro-Oeste, as mais de 212,48 mil famílias somam R$ 22,09 milhões em repasses.

Seguindo o mesmo calendário do Bolsa Família, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), o pagamento do Auxílio Gás tem início nesta sexta-feira (18.10), contemplando os beneficiários com NIS final 1. O cronograma segue de forma escalonada até o dia 31, concluindo com quem tem NIS final zero.

Calendário unificado

Para os municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, o Auxílio Gás fica disponível no primeiro dia do calendário de pagamento para todos os beneficiários dessas localidades.

Em outubro, são 686 municípios de seis estados nesta situação. A medida contempla, ao todo, 410,67 mil famílias em um investimento de R$ 42,71 milhões para o PAGB.