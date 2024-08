Azul (AZUL4) tem prejuízo bilionário e ajusta plano econômico

- Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

A Azul (AZUL4) começou o pregão desta segunda-feira, 12, liderando as maiores perdas do Ibovespa (IBOV), em reação ao balanço do segundo trimestre de 2024 (2T24), divulgado hoje. E a companhia seguiu como o maior cenário de queda do índice até o fechamento.

Como resultado, os papéis da empresa encerraram o pregão com queda de 11,95%, a R$ 7,00. Este é o menor valor de tela desde março de 2023.

A Azul (AZUL4) encerrou o segundo trimestre com prejuízo líquido ajustado de R$ 744,4 milhões, alta de 31,3% na comparação com a perda calculada no igual recorte de 2023.

A razão foi queda no resultado operacional e forte impacto de variação cambial, avaliam os especialistas.

De acordo com a companhia, o impacto das enchentes no estado do Rio Grande do Sul em maio e a redução temporária da capacidade internacional da companhia, que foi 8,0% menor ano contra ano foram apontados como principais causadores da queda na receita. “Sem esses impactos, estimamos que nossas receitas líquidas teriam ficado acima do segundo trimestre de 2023“, diz trecho do balanço.

A companhia ainda revisou para baixo as projeções de desempenho para o restante do ano. A expectativa de crescimento da oferta foi ajustada de 11% para 7%. A previsão para o Ebitda foi alterada de “aproximadamente 6,5 bilhões de reais” para “mais de 6 bilhões de reais”. E a alavancagem passou de aproximadamente 4,2 vezes, para cerca de 3 vezes dívida líquida sobre Ebitda.