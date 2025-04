Bahia dispara na geração de empregos e supera estados do Nordeste

Bahia apresentou um saldo de 20.132 empregos formais - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A Bahia manteve a liderança na geração de empregos na região Nordeste, de acordo com os dados divulgados pelo CAGED (Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), referentes ao mês de fevereiro. O estado apresentou um saldo de 20.132 empregos formais neste período.

Neste mesmo mês, a Bahia também registrou 99.593 admissões e 79.461 desligamentos, colocando o estado na primeira posição do Nordeste, seguido de Pernambuco e Ceará.

O secretário estadual de Trabalho, Emprego e Renda (Setre), Augusto Vasconcelos, atribui os números ao “bom momento da economia” do país e citou a fábrica asiática BYD e as obras do VLT (Veículo Leve sob Trilhos) como um dos expoentes para o aumento da geração de emprego.

“Tem muita coisa boa ainda pra acontecer, com a chegada da BYD, o avanço das obras do VLT, a Ponte Salvador-Itaparica, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, o Porto Sul, a retomada do estaleiro Enseada e oportunidades na área do Petróleo e gás. Na agricultura há expectativa de termos safra recorde e em setores como o turismo tivemos o melhor desempenho dos últimos anos”, disse.

Já em nível nacional, o país registrou 431.995 postos de trabalho, resultado da diferença entre 2.579.192 admissões e 2.147.197 desligamentos. O resultado em fevereiro foi 199,8% maior do que o apresentado em janeiro.