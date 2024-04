Bahia Farm Show 2024 é lançada e prevê R$ 8 bilhões em negócios | A TARDE

A Bahia Farm Show 2024 foi lançada nesta quinta-feira, 4, em Luís Eduardo Magalhães (LEM), no Oeste da Bahia. Na sua 18ª edição, a feira está entre os maiores eventos de tecnologia agrícola e negócios do Brasil. A expectativa é de R$ 8 bilhões em volume de negócios.

Organizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), a feira reunirá diversas empresas nacionais de máquinas, implementos, insumos, aviação e serviços, entre os dias 11 e 15 de junho, em LEM.

O presidente da Aiba e da Bahia Farm Show, Odacil Ranzi, espera grandes resultados nesta edição. “É impressionante a importância da Bahia Farm Show com a quantidade de empresários do Brasil que depois que conhecem a feira, voltam a uns anos e instalam suas empresas aqui. O crescimento de Luís Eduardo Magalhães é uma coisa espantosa”, disse Ranzi.

Participam do lançamento produtores associados, expositores, representantes dos agentes financeiros, poder público e das entidades apoiadoras, como a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), a Associação dos Revendedores e Representantes de Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas do Oeste da Bahia (Assomiba) e a Fundação Bahia.

Também presente no evento, o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá, comemorou a realização da feira, que segundo ele, mostra a força e o potencial que o município tem para o desenvolvimento da economia brasileira.

“O Bahia Farm Show para nós é o momento em que vendemos Luís Eduardo para o Brasil e para o mundo, e é nesse momento que todas as instituições precisam estar unidas para realizar esse momento com excelência. Sempre cumprimos esse papel, e esse ano não será diferente. Esse momento é importante para nós, e LEM como a quinta economia do estado com 417 municípios, com 24 anos de emancipação mostra a pungência e potencial que temos”, afirmou o gestor.

Marabá também aproveitou o momento para anunciar melhorias na cadeia produtiva do município, em parceria com a Neoenergia Coelba. “Tivemos uma audiência com a Coelba sobre investimento, que vai potencializar a agroindústria, beneficiamento, o aumento da produtividade nas áreas. Estamos no caminho certo. Paralelo a isso nós vamos fazer investimentos, urbanizando e melhorando a logística do nosso município”, continuou ele.

A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) anunciou também a sua participação na Bahia Farm Show 2024. Segundo o presidente, Antonio Gobbo, a companhia está participando de eventos que possibilitem investimentos a partir da ampliação da venda dos portos.

Impacto

A Bahia Farm Show busca ampliar a visibilidade das marcas representadas, criar mais oportunidades de negócios, e proporcionar um leque de possibilidades para visitantes do ramo através de palestras, treinamentos, oficinas.

Neste ano, o tema da feira será “Agro: a herança do Brasil”. O evento terá área de 242 mil metros quadrados, aumento de 9% em relação à edição de 2023. A infraestrutura vai abrigar 420 expositores, que estarão distribuídos em uma área externa e três galpões cobertos. Cerca de mil marcas devem apresentar produtores e fechar negócios que movimentarão R$ 8 bilhões em negócios.

Por tradição, bancos e agentes financeiros também participam da feira. Eles fornecem crédito com juros e condições facilitadas para o público do agronegócio que for fechar acordos durante a Bahia Farm Show.

Infraestrutura

Uma das novidades apresentadas para a edição da feira neste ano, é a ampliação de banheiros e da área de estacionamento, com capacidade para mil vagas. Além disso, o coordenador da Bahia Farm Show, Luiz Pradella explica que a segurança das redes elétrica e de comunicação será reforçada.

O evento conta com ruas cobertas para proteção do sol e 100% pavimentadas, e contará nesta próxima edição com uma capela na praça central com estrutura de 40 m² e paisagismo totalmente remodelado.

A feira vai disponibilizar, em sua infraestrutura, as áreas de alimentação e convivência, como restaurantes, praças de alimentação, ilhas de food truck, espaço para a agricultura familiar, com a comercialização de artesanato e produtos do campo, área de playground e “fazendinha” para as crianças, passeios pagos de balão e helicóptero e a tradicional pista de test drive de veículos comercializados na feira.

O evento também contará com segurança 24 horas, atendimento médico, sistema de internet e som interno e acesso facilitado e sem filas com o ingresso digital.