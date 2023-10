Baianos foram os maiores contratantes de planos odontológicos em 2022 | A TARDE

Em 2022, a Bahia foi o estado que apresentou maior número de contratantes de planos odontológicos, atraindo mais de 126 mil novos clientes de operadoras e empresas do setor. O estado lidera o ranking entre os três com maiores índices de crescimento de contratos de planos odontológicos, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O nordeste foi a região que mais se destacou na ampliação da parcela brasileira coberta por operadoras de planos odontológicos, concentrando um aumento de 9,10%, passando de 5,5 milhões em dezembro de 2021 para 6 milhões em dezembro de 2022.

No Brasil, foram mais de 2 milhões de beneficiários em 2022, crescimento de 7,1%. São cerca de 31 milhões de brasileiros atendidos por planos odontológicos no ano.

“Os planos odontológicos crescem constantemente desde a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mesmo em anos que o PIB teve resultado negativo. Mas é óbvio que esse crescimento, durante esses anos, principalmente depois da pandemia, foi ainda mais pungente porque isso mostra que as pessoas estão buscando mais qualidade de vida, bem estar, uma conscientização maior da saúde e que os ticket médio dos planos odontológicos é um preço que cabe no orçamento das empresas e no bolso das famílias brasileiras”, Roberto Cury, presidente da Associação Brasileira de Planos Odontológicos (SINOG).

Uma das coisas que possibilitaram maior aderência dos brasileiros aos planos de saúde, segundo o presidente, foi o movimento de conscientização do cuidado da saúde mental, representado pela campanha Julho Neon, que desde a sua criação, impactou 80 milhões de pessoas.

Outra medida que facilita essa interação, se deve ao valor do ticket médio dos planos odontológicos Segundo Cury, o pagamento mensal de uma modalidade com cobertura abrangente do rol da ANS está em torno de R$20/mês.