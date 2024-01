Balança comercial fecha 2023 com superávit de US$ 98,8 bilhões | A TARDE

A balança comercial brasileira registrou um saldo positivo de US$ 98,8 bilhões em 2023, o maior valor desde o início da série histórica, em 1989. Os números foram divulgados nesta sexta-feira, 5, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

As exportações tiveram superávit de US$ 339,7 bilhões enquanto as importações foram de US$ 240,8 bilhões.

“O saldo comercial é 60% maior do que o último resultado e isso ajuda muito a economia, nas reservas internacionais”, disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin.

As exportações atingiram US$ 28,8 bilhões em dezembro de 2023 (alta de 9,5% no período), enquanto as importações somaram US$ 19,5 bilhões no período (queda de 10,7%). Em comparação com 2022, as exportações aumentaram apenas 1,7% em relação ao ano anterior. Já as importações tiveram uma queda de 11,7%.

A queda nas importações, segundo Alckmin, teve como causa a redução dos preços dos produtos comprados no Brasil e no exterior, como fertilizantes e óleo. Com a queda das importações, a corrente de comércio (soma das vendas e das compras no exterior), de US$ 580,5 bilhões, caiu 4,3%.

O governo prevê uma queda de 4,5% no saldo este ano, levando o número para US$ 94,4 bilhões em 2024.