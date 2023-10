Bancos oferecem vale bônus e sorteios para incentivar renegociação | A TARDE

Para incentivar a renegociação de dívidas, as instituições financeiras PicPay e o Banco Original, que fazem parte do mesmo grupo, lançaram uma campanha que oferece R$ 250 em Vale Bonus e realiza sorteios diários de prêmios de R$ 1 mil e sorteio final do grande prêmio de R$ 100 mil, para aqueles clientes que se enquadram ou não no programa Desenrola Brasil.

Os bancos, que aderiram à segunda fase do programa do governo, oferecem benefícios além das condições do Desenrola, que terá descontos inéditos e possibilidade de parcelamento.

“Atualmente, mais de 70 milhões de brasileiros estão negativados e isso precisa mudar. Acreditamos que a retomada do acesso ao crédito é fundamental para a vida financeira da população e enxergamos o Desenrola como uma excelente oportunidade de reduzir o nível de inadimplência, dar um fôlego nas finanças das pessoas e apoiar de fato quem mais precisa”, afirma Danilo Caffaro, vice-presidente de Serviços Financeiros para Pessoa Física no PicPay.

A etapa, que se inicia no dia 9 de outubro, vai contemplar pessoas com renda mensal de no máximo dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. Serão renegociadas dívidas de até R$ 5 mil, desde 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, para pagamento à vista ou a prazo. As renegociação deve ser feita pela plataforma do programa e os interessados precisam ter o selo prata ou ouro no portal gov.br.

As empresas preveem que a campanha de renegociação deva atingir mais de um milhão de clientes. “Historicamente, a gente sempre se posicionou como parceiro financeiro nas horas mais difíceis e agora não seria diferente. Sabemos que a solução para o atual momento não é simples, mas nossa essência é justamente buscar a inclusão financeira dos brasileiros, e o apoio para as pessoas a recomeçarem financeiramente faz parte desse processo”, complementa Luiz Gava, diretor de cobrança e recuperação de crédito do PicPay.

Além de renegociar as dívidas com condições especiais, os usuários do PicPay também têm à disposição outros produtos que incentivam a retomada do fôlego financeiro e a construção de um histórico financeiro mais saudável, como o cartão com limite garantido, empréstimo consignado e antecipação do saque-aniversário do FGTS, por exemplo. Na página da campanha (www.desenrolacompicpay.com), os interessados podem verificar se estão aptos a renegociar pelo Desenrola Brasil ou diretamente com as instituições e conseguem conferir o regulamento completo da promoção, que vai até o dia 17 de dezembro. Também é possível renegociar as dívidas pelo telefone 0800 120 0122.