Barroso defende regulamentação de IA e proteção da Amazônia, em Davos | A TARDE

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso defendeu, durante o Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos (Suíça), o papel da Amazônia no enfrentamento da mudança climática, a regulação da inteligência artificial e os desafios da América Latina.

Em sua participação em uma sessão sobre o momento vivido pela América Latina, Barroso atribuiu o crescimento econômico ao combate à pobreza, melhor distribuição de renda, acesso a programas de renda mínima e investimento em educação básica de qualidade.

O presidente do STF esteve ao lado dos presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do Equador, Daniel Azin, da vice-presidente da República Dominicana, Raquel Pena, e do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn.

Barroso ressaltou, ainda, o desafio quanto à segurança pública na região, pois a América Latina é o continente mais violento do planeta no que diz respeito à criminalidade comum, e lembrou que a situação tem se agravado em diversos países por conflitos e delitos associados ao tráfico de drogas. "Episódios como os ocorridos no Equador recentemente são estarrecedores, mas não casos isolados", afirmou.

Além disso, o presidente discutiu a importância da regulação da inteligência artificial, que segundo ele, se tornou imprescindível para lidar com os riscos das novas tecnologias. Barroso alertou, entretanto, que é preciso tomar cuidado para que as restrições não afetem o ímpeto da inovação.