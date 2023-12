BC alerta para golpe do dinheiro 'esquecido' com falso aplicativo | A TARDE

O Banco Central (BC) alertou sobre um novo golpe que usa um aplicativo falso para acessar a conta de beneficiários do valores a receber, conhecido como “dinheiro esquecido”. Segundo o BC, o app é oferecido por meio de anúncios do Facebook.

O "dinheiro esquecido" é o valor que está em contas bancárias e que ainda não foi resgatado por correntistas, sejam eles pessoas físicas ou empresas.

Ainda de acordo com o BC, o anúncio na rede social vem acompanhado de um link para baixá-lo e, supostamente, checar o saldo. Também exibe o trecho de uma reportagem com imagens de uma pessoa mexendo no celular orientando as potenciais vítimas a baixarem o aplicativo e verem a quantia disponível.

É cobrada uma taxa para realizar o serviço de consulta de valores e o pedido de resgate. Tanto a consulta de valores quanto o pedido de resgate de saldo esquecido são gratuitos no Banco Central e não é preciso pagar nenhuma taxa.

Segundo a Agência Brasil, o falso aplicativo foi retirado do ar pelo Google Play Store. Procurada, a Meta não respondeu aos pedidos de comentários até a publicação desta matéria. Em nota, a autoridade monetária diz que a plataforma não existe e destaca que não envia links nem e-mails a correntistas.

“O Banco Central alerta que não envia e-mails nem links. Ninguém está autorizado a entrar em contato com o cidadão em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber. Além disso, o cidadão não deve fazer qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores”, diz a nota.