BC aumenta Selic e Brasil vai a 3º de maiores juros reais do mundo

O Brasil passou a ocupar a terceira posição no ranking de maiores juros reais do mundo, após o Comitê de Política Monetária (Copom) elevar a taxa básica de juros, a Selic, para 14,75% ao ano.

O aumento de 0,50 ponto percentual, anunciado nesta quarta-feira (7), reforça o cenário de aperto monetário diante das incertezas econômicas internas.

Com essa alta, os juros reais, que consideram a taxa nominal de juros descontada da inflação projetada para os próximos 12 meses, chegaram a 8,65%, segundo levantamento da plataforma MoneYou.

Ranking global de juros reais

Com o novo patamar, o Brasil ultrapassou países como a Argentina e passou a figurar atrás apenas da Turquia, que lidera o ranking com 10,47% de juro real, e da Rússia, com 9,17%.

A Argentina, que antes ocupava o segundo lugar, caiu para a oitava posição, registrando 3,92%, resultado das recentes quedas em sua taxa de juros e inflação.

Apesar da elevação da Selic, o Banco Central segue em alerta com o ambiente doméstico. Um relatório divulgado pelo MoneYou destaca que, embora a valorização do real frente ao dólar tenha ajudado a conter parte da inflação, influenciada pelo novo cenário global após as tensões comerciais iniciadas pelos Estados Unidos, os riscos fiscais e a pressão dos preços dos alimentos ainda geram instabilidade.

“O cenário de incertezas inflacionárias locais continua, em especial com a questão fiscal criando tensão no contexto local, além do item alimentação ainda relevante em termos de preços no curto prazo”, aponta o relatório.