Ex-presidente do Banco Central, Campos Neto vai trabalhar no Nubank

O ex-presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, assumirá um novo cargo no Nubank como vice-chairman e chefe global de Políticas Públicas da instituição financeira. Ele deve assumir a nova posição a partir de primeiro de julho quando termina a quarentena de seis meses após o fim de sua presidência no BC.

Como vice-chairman, ele deverá responder diretamente a David Vélez, fundador e CEO global do Nubank. O cargo não existia na instituição e foram criados com a chegada de Campos.

A fintech não esclareceu qual seria o equivalente em português da posição de vice-chairman, que costuma ser o de vice-presidente do Conselho de Administração nas empresas.

Comunicado oficial

De acordo com o comunicado do banco digital, o ex-presidente do BC apoiará o programa de expansão internacional do Nubank e a melhoria do relacionamento com reguladores financeiros globais. Além disso, Campos Neto representará a plataforma de serviços financeiros em fóruns e conselhos internacionais. O economista também participará do Conselho de Administração do Nubank como membro não independente.

“Damos as boas-vindas a Roberto Campos Neto, que tem sido um dos principais pensadores do mundo sobre como usar a tecnologia para avançar os sistemas financeiros locais por meio de sistemas como o PIX e o Open Finance. Estamos confiantes de que sua vasta experiência técnica nos setores financeiro e regulatório proporcionará uma liderança estratégica valiosa para o crescimento contínuo de nosso portfólio e operações na América Latina e em futuras geografias”, disse David Vélez, fundador e CEO do Nubank, por meio do comunicado.