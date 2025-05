Dia das Mães impulsiona consumo e acende alerta para endividamento

- Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Com a chegada do Dia das Mães, segunda data mais importante para o comércio brasileiro, cresce também o apelo ao consumo. A celebração, que acontece no segundo domingo de maio, possui um forte componente emocional, fazendo com que muitas famílias extrapolem o orçamento em busca do presente ideal. Esse comportamento, somado ao fácil acesso ao crédito, pode desencadear um processo silencioso, porém perigoso: o superendividamento.



Neste ano, o risco se intensifica com a criação do crédito consignado para trabalhadores CLT, uma nova modalidade autorizada pela Medida Provisória nº 1.292/25, que permite a contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento por trabalhadores da iniciativa privada. Apesar de parecer uma solução rápida, o recurso pode se tornar uma armadilha para quem contrai dívidas sem planejamento.

A advogada e professora da Faculdade Baiana de Direito, Flavia Marimpietri, explica que o problema não está na existência do crédito, mas na forma como ele é utilizado. “O consignado CLT pode ter juros mais baixos que os do cartão de crédito, mas sem uma estratégia definida, vira apenas mais uma dívida. O consumidor precisa avaliar se a operação realmente será vantajosa ou se está apenas postergando um problema maior”, alerta.

Na prática, o novo consignado permite o comprometimento de até 35% da renda líquida do trabalhador, sendo 30% para empréstimos e 5% para cartão consignado. Como o valor é descontado diretamente do salário, a inadimplência é praticamente nula — o que atrai até mesmo consumidores negativados. No entanto, Flavia Marimpietri lembra que usar crédito para consumir em datas comemorativas não é saudável financeiramente. “Empréstimos devem ser exceção, não regra. A prioridade deve ser quitar dívidas mais caras, resolver emergências ou investir de forma planejada", explica a especialista.

Para apoiar a população, a Faculdade Baiana de Direito desenvolve, por meio do projeto de extensão em educação financeira e superendividamento, ações educativas voltadas à orientação de consumidores sobre o uso responsável do dinheiro. Os alunos envolvidos no projeto reforçam dicas fundamentais para evitar o endividamento, como:

Evitar empréstimos para consumo imediato ou para presentear em datas comemorativas;

Priorizar a quitação de dívidas com juros mais altos, como cartão de crédito ou cheque especial;

Fugir do pagamento mínimo do cartão, que apenas acumula juros;

Planejar o orçamento familiar e não contar com crédito como complemento de renda;

Refletir antes de contratar consignado, considerando riscos como demissão ou queda de renda.

O trabalho mostra que a educação financeira é um instrumento poderoso de proteção social. “Mais importante do que presentear, é garantir que o futuro financeiro da família esteja em equilíbrio. E isso começa com informação e consciência”, conclui Flavia Marimpietri.