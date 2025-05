Dia das Mães: 85,7% dos varejistas preveem faturamento de R$ 1 milhão

Varejistas preveem faturamento de R$ 1 milhão - Foto: Felipe Iruatã / Ag. A TARDE

Varejistas preveem alcançar um faturamento de mais de R$ 1 milhão na segunda data comemorativa mais importante do setor, o Dia das Mães. O levantamento da Rcell, líder no segmento de distribuição de tecnologia no país, com o auxílio da ASUS, mantém o otimismo e o protagonismo em 2025.

O ticket médio dos presentes deve ser alto, 79,2% dos varejistas acreditam em um valor acima de R$ 450. Entre os principais itens que devem registrar aumento em vendas está smartphones, eletrônicos, perfumes, cosméticos, moda, acessórios, pequenos eletrodomésticos, cestas personalizadas e experiências (como day spas).

O especialista em vendas e gestão empresarial e CEO da Consultoria MR16, Marcelo Reis, vê a celebração com otimismo. “A pesquisa mostra que há confiança na força da data e um preparo maior do setor a fim de atender às expectativas dos consumidores, oferecendo experiências, conveniência e promoções bem direcionadas”.

Segundo o estudo da Globo Gente, 71% dos brasileiros pretendem presentear no Dias das Mães. “O alto índice mostra que o apelo emocional da data continua muito forte. Isso cria uma excelente oportunidade a fim de o varejo ativar tanto os canais físicos quanto os digitais. O consumidor está mais seletivo, mas disposto a comprar, desde que encontre ofertas que façam sentido, tanto no bolso quanto na assertividade do presente. O desafio do varejista é transformar essa intenção em conversão, com a entrega de conveniência, relevância e uma boa experiência de compra”, analisa Marcelo Reis.

Para ele, entre as principais dicas para prevenir o consumidor nessa data está o planejamento com definição de um orçamento antes de sair de casa. Isso evita compras por impulso.

Além disso, ele separa indicações como:

Pesquise preços on-line e off-line: use os buscadores e aproveite cashbacks e cupons;

Avalie o valor sentimental: uma lembrança com significado vale mais do que um item caro;

Considere presentes compartilhados: em famílias grandes, dividir o custo do item especial a ser comprado pode ser uma ótima solução;

Pense além do produto: um jantar em família, uma carta ou um dia de cuidados também são alternativas que emocionam e cabem no bolso.

O especialista em vendas também reuniu orientações a fim de os comerciantes venderem mais e melhor:

Antecipe campanhas: comece a comunicar a data com algumas semanas de antecedência. Afinal, os consumidores têm se planejado, principalmente os que compram on-line;

Crie kits e combos personalizados: facilita a decisão de compra e aumenta o ticket médio;

Aposte no visual: decoração temática atrai mais atenção à loja e aos produtos de ticket médio maior;

Invista no digital: campanhas no WhatsApp, redes sociais e anúncios podem direcionar tráfego à loja física e/ou ao e-commerce;