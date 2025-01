BNDES aprova R$ 246 mi de investimentos no Porto de Aratu

Valores envolvem R$ 140 milhões que cobrem 42% do saldo do financiamento do Banco do Nordeste (BNB) - Foto: Divulgação | Simpar

Foi aprovada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a concessão de garantias de fianças bancárias no valor total de R$ 246 milhões, através do BNDES Garantias, a duas sociedades de propósito específico à CS Infra, empresa do Grupo Simpar arrendatária dos terminais ATU12 e ATU18 no Porto de Aratu, em Candeias, BA - a liberação dos recursos só ocorre em caso de execução da garantia.

Os valores envolvem R$ 140 milhões que cobrem 42% do saldo do financiamento do Banco do Nordeste (BNB) a investimentos exigidos pelo contrato de arrendamento do terminal ATU12, e R$ 106 milhões para cobertura de 52% do saldo da operação do BNB para financiar os investimentos contratuais do terminal ATU18. A previsão é que os investimentos gerem cerca de 200 empregos diretos. O terminal ATU 12, que hoje emprega 30 trabalhadores, deverá ampliar esse número para 150 funcionários após a conclusão do projeto. O ATU18, por sua vez, espera expandir seu quadro funcional de 30 para 100 empregados.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a operação impulsiona o desenvolvimento de infraestrutura. “A prestação de garantia em fiança bancária ao BNB viabiliza a implantação do projeto dos terminais, que vai expandir a capacidade de movimentação portuária e de armazenamento na região Nordeste, impulsionando as cadeias produtivas locais, portanto está alinhada ao compromisso do governo do presidente Lula com o combate às desigualdades regionais”, avaliou.

“A orientação do presidente Lula é de que os bancos públicos somem esforços em favor do desenvolvimento do Brasil. Muito importante mais essa parceria com o BNDES para impulsionar uma operação estruturadora na Bahia”, afirma o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara.

A CS Infra investirá na operação do ATU 12 e do ATU 18 mais de R$ 800 milhões até 2025, concluindo sua expansão e modernização dos dois terminais o que permitirá ampliar sua capacidade das atuais 300 toneladas/hora para 2.000 toneladas/hora, volumes comparáveis com os melhores processos de excelência operacional e alta produtividade verificados mundialmente.

“Os investimentos que estamos realizando no ATU 12 e no ATU 18 nos permitirão oferecer infraestrutura portuária com o que há de mais moderno no segmento, contribuindo com uma logística altamente eficiente e fundamental para o desenvolvimento e competitividade do agronegócio na Bahia e em todo o país”, afirma Marcos Tourinho, diretor-presidente da CS Portos.

Com área de aproximadamente 163 mil m², o ATU12 movimenta e armazena granéis sólidos minerais, como fertilizantes, concentrado de cobre, minério de manganês e coque de petróleo. Os investimentos no terminal compreendem, entre outros itens: construção, recuperação, modernização e expansão de armazéns para capacidade estática mínima de 80 mil toneladas; dragagem do berço de atracação; aquisição e recuperação de descarregadores de navios; instalação de balanças, aquisição de pás carregadeiras; implantação de sistema de aterramento e proteção contra descargas elétricas; recuperação e modernização do centro de controle de motores; ampliação do sistema de transporte por esteiras e guindastes; e modernização e expansão da prancha de descarga de navios.

A modernização já iniciada no ATU 12 amplia a capacidade de movimentação no terminal para 6 milhões de toneladas ao ano – cerca de 3,5 vezes mais do que anteriormente –, além de expandir a capacidade de estocagem de 100 mil toneladas para 180 mil toneladas e habilitar o terminal para receber navios de até 80 mil DWT (post-Panamax) e calado de 15 metros. Simultaneamente, os novos equipamentos, todos elétricos e de última geração – que incluem tecnologia importada de países como Alemanha, Bélgica e China –, irão ampliar a capacidade de recepção para até 20 mil toneladas por dia.

O terminal ATU18, que ocupa cerca de 52 mil m² no porto baiano, é especializado na movimentação de granéis sólidos vegetais, como soja e milho. Os investimentos na unidade abrangem a construção de silos de armazenagem; ampliação e alargamento da plataforma acostável; construção de dolfins de amarração; aquisição de carregador de navios, sistema de transporte por esteiras, torres de transferência, elevadores e tombadores de caminhão; instalação de balanças; aquisição de subestação e painel elétrico; construção de prédios administrativos; e implantação de sistema de aterramento e proteção contra descargas elétricas. Após a conclusão das melhorias e modernizações, o ATU 18 poderá movimentar 2,2 milhões de toneladas de grãos no próximo ano, com capacidade inicial de estocar 90 mil toneladas, podendo chegar a 5,6 milhões de toneladas após as expansões previstas.