Dólar tem queda de 1,11% fecha quinta-feira em R$6,04

Dólar fechou o dia em R$ 6,04 após queda de 1,11% - Foto: © Valter Campanato | Agência Brasil

O dólar teve queda de 1,11%, nesta quinta, 9, e fechou o dia em R$ 6,04. O que motivou a baixa da moeda foi um novo leilão realizado no início da tarde pelo Banco Central brasileiro, que visou conter as disfunções no mercado.

O movimento do dólar no Brasil vem na direção contrária quando comparada ao exterior. Visto que a moeda americana subiu 0,63% contra o peso mexicano e valorizou 0,27% comparado ao rand sul-africano, duas moedas semelhantes ao real.

O dia não foi muito movimentado no mercado financeiro dos Estados Unidos, por conta do funeral do ex-presidente Jimmy Carter, que fechou as operações do mercado.

Logo, o Ibovespa também operou com baixo volume de negócios. E por volta das 17h apresentou uma leve alta de 0,06%, aos 119.692,66 pontos.