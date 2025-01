Acidente na BR-324 deixa duas mulheres mortas e dois feridos na Bahia

O motorista do segundo veículo fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi identificado - Foto: Reprodução/TV São Francisco

Um grave acidente envolvendo dois carros resultou na morte de duas mulheres e deixou outras duas pessoas feridas na quarta-feira, 8, em um trecho da BR-324, na cidade de Jacobina, norte da Bahia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), todas as vítimas estavam em um mesmo veículo, que colidiu lateralmente com outro ao acessar uma estrada vicinal. Imagens do local mostram os dois carros parcialmente destruídos.

Uma das vítimas, identificada como Claudia Rosa dos Santos, de 40 anos, morreu no local. O óbito foi confirmado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A outra mulher, Thamires dos Santos Gonçalves, de 28 anos, foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital Regional Vicente Goulart, em Jacobina, mas não resistiu aos ferimentos. Thamires era natural de São Paulo.

Os corpos das duas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da região, e não há informações sobre os procedimentos de sepultamento.

As outras duas pessoas feridas, que não tiveram os nomes divulgados, permanecem internadas na mesma unidade de saúde. O estado de saúde delas ainda não foi informado.

O motorista do segundo veículo fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi identificado. O caso foi registrado na delegacia de Jacobina e será investigado para apurar as circunstâncias do acidente.