BNDES lança crédito digital para micro e pequenas empresas - Foto: Divulgação | BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lança para micro e pequenas empresas um crédito digital com taxa fixa a partir de 1,49% ao mês e prazos de até 60 meses, com carência de 12 meses, com ticket máximo de R$ 300 mil. A expectativa é de que mais de 200 mil clientes possam receber ofertas dos agentes financeiros parceiros neste primeiro momento.

A contratação do BNDES Crédito Digital será feita por meio dos aplicativos ou internet banking dos agentes financeiros e já está em operação com o Sicredi e o BTG. Por enquanto a contratação está disponível para micro e pequenas empresas, mas a ideia é, futuramente, contemplar as médias empresas.

O BNDES destinou R$ 1 bilhão para o lançamento do novo produto e a expectativa é que, nos próximos meses, outras instituições financeiras credenciadas no BNDES iniciem a operacionalização. Também está prevista a utilização da garantia dos produtos FGI para obtenção do crédito da nova solução, o que aumentará as chances de aprovação dos pedidos de financiamento ao complementar as garantias oferecidas pelas empresas.

Há previsão, para o primeiro trimestre de 2025, de possibilidade da utilização da garantia do FGI-Peac para a obtenção desse crédito. Além disso, futuramente o produto será disponibilizado por mais bancos parceiros do BNDES. De acordo com a diretora de Crédito Digital para MPMEs, Maria Fernanda Ramos Coelho, isso pode potencializar a oferta do crédito digital:

“Quanto maior for a capacidade de outros agentes em disponibilizar este produto, maior será nossa capacidade de alavancagem. A partir de 2025, o fundo garantidor será um mecanismo adicional para ampliar ainda mais essa oferta para os bancos”, afirmou a diretora de Crédito Digital para MPMEs, Maria Fernanda Ramos Coelho.

Contratação do crédito

A jornada para a contratação do crédito é 100% digital, ocorre em poucos minutos e é dividida em quatro etapas: visualização do produto, simulação, análise das condições e contratação. Ao final, os recursos são creditados na conta do cliente no mesmo dia.

Confira:

- Visualização do produto: A instituição financeira oferece um crédito pré-aprovado, que ficará disponível para que o cliente avalie de acordo com suas necessidades.

- Simulação: O cliente pode simular as condições do crédito até o final do contrato.

- Análise das condições: O cliente escolhe a forma como prefere contratar o crédito, considerando as condições apresentadas.

- Contratação: Após a escolha, o cliente formaliza a contratação, e os recursos são creditados na conta no mesmo dia.