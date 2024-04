Brasil precisa de R$ 1,97 tri para zerar déficit habitacional até 2033 | A TARDE

O Brasil precisaria investir R$1,975 trilhão para acabar com o déficit habitacional no país em 10 anos. É o que apontou um estudo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), divulgado nesta quarta-feira, 3.

Seriam necessárias 6,26 milhões de habitações até 2033 e 6,599 milhões de moradias a partir da demanda por novas habitações nos próximos 10 anos. Entre 2016 e 2019, o déficit habitacional cresceu de 5,7 milhões para 5,9 milhões de moradias, conforme dados da cartilha Déficit Habitacional e Inadequação de Domicílios no Brasil, desenvolvida pela Fundação João Pinheiro (FJP) em conjunto com o Ministério das Cidades.

Leia também: Minha Casa, Minha Vida: veja regras para quem ganha mais de 2 salários

O investimento fica ainda maior quando considerados os efeitos no próprio setor, na cadeia de suprimentos e nos demais setores da economia. A produção de novas moradias representaria um valor total de R$4,853 trilhões

Segundo o estudo, o investimento aumentará o PIB da Construção Civil em R$913 bilhões, o que corresponderia a um incremento de 8,7%, enquanto o PIB do País cresceria R$2,204 trilhões, ou seja, alta de 21%. A arrecadação de tributos no setor aumentaria em R$584 bilhões, e a arrecadação total do país em R$1,228 trilhão. O investimento seria capaz de gerar 9,175 milhões de postos de trabalho na Construção e 25,7 milhões na economia.

Para zerar o déficit atual seriam necessários R$ 961,54 bilhões. O volume de recursos anunciados para o PMCMV para o período 2023-26, somados às contrapartidas resulta em R$ 394,1 bilhões - um hiato de R$ 567,46 bilhões