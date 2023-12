Brasil tem redução no número de endividados em novembro | A TARDE

O número de brasileiros endividados caiu para 71,81 milhões em novembro, segundo aponta levantamento realizado pela Serasa. Isso significa uma queda de 143,5 mil em relação ao mês de outubro.

Em outubro, o país tinha 43,94% de inadimplentes. Uma das causas para o recuo da inadimplência está relacionada a queda do desemprego e o maior volume de renegociações de dívidas, como o Desenrola Brasil, Feirão Limpa Nome Serasa, Renegocia! e entre outros programas.

Até 21 de novembro de 2023, o programa Desenrola Brasil, que ganhou grande notoriedade entre os endividados, registrou mais de R$ 20 bilhões em dívidas renegociadas por 2,7 milhões de brasileiros.

O Rio de Janeiro é o estado com maior número de inadimplentes em novembro, segundo o levantamento, com 53,17%. Logo atrás está o Distrito Federal (52,79%), Amapá (52,74%), Mato Grosso (52,59%), Amazonas (52,15%),Roraima (49,73%), Mato Grosso do Sul (49,49%), Rondônia (46,99%),Tocantins (46,80%), São Paulo (46,24%).