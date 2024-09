Brasileiros deixaram de resgatar mais de R$ 250 mil em prêmios da Mega

O prazo para retirar prêmios de loterias se encerra 90 dias após a data do sorteio - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal informou que os brasileiros deixaram de resgatar R$ 251.809 em prêmios da Mega-Sena somente de janeiro a julho deste ano.

O prazo para retirar prêmios de loterias se encerra 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

A Caixa já realizou mais de cem sorteios apenas este ano. Veja abaixo os valores 'abandonados' a cada mês em 2024. Desde 2015, o ano em que o valor abandonado foi mais alto foi 2021, com um total de R$ 586.955 não resgatado pelos vencedores. Ao todo, entre 2015 e 2023, o valor total repassado ao Fies foi de mais de R$ 3 bilhões, de acordo com dados da Caixa.

Nesta terça-feira, 27, o valor sorteado foi de R$ 3,5 milhões no concurso 2.767 da Mega-Sena. Nenhuma aposta acertou os seis números, deixando o prêmio acumulado em R$ 6,5 milhões para o próximo sorteio, nesta quinta-feira, 29 de julho.

É possível retirar seu prêmio em qualquer casa lotérica autorizada ou nas agências da Caixa. Mas, se o valor do prêmio bruto for maior que R$ 2.259,20, o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Nesse caso, é necessário apresentar um documento de identidade com CPF e o recibo de aposta original e premiado.

Já os prêmios que superam os R$ 10 mil têm um prazo mínimo de dois dias úteis para serem entregues, após o vencedor se apresentar em uma agência da Caixa.