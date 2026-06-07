Brasileiros podem receber salário de R$ 3 mil; projeto aguarda votação

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Os trabalhadores responsáveis pelos serviços de varrição e coleta de resíduos urbanos podem conquistar uma série de novos direitos em todo o país. A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4146/20, que estabelece um piso salarial nacional de R$ 3.036 para os garis.

A proposta foi aprovada em março deste ano pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e agora aguarda análise do Senado Federal. Somente após a aprovação dos senadores o texto poderá seguir para sanção presidencial.

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Projeto amplia direitos da categoria

Além da criação do piso salarial nacional, a proposta prevê benefícios voltados aos profissionais que atuam diariamente na limpeza urbana.

Entre as medidas previstas está o pagamento de adicional de insalubridade de 40% para trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde.

O texto também garante aposentadoria especial aos profissionais que exercem atividades consideradas de risco à saúde ao longo da carreira.

Outra previsão do projeto é a possibilidade de inclusão de benefícios como vale-alimentação, cesta básica mensal e plano de saúde, que poderão ser definidos por meio de convenções coletivas.

Municípios calculam impacto bilionário



A criação do novo piso salarial deve gerar impacto significativo nas contas das prefeituras brasileiras.

Segundo estimativa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a medida poderá representar um custo adicional de aproximadamente R$ 5,9 bilhões por ano para os municípios.

Para reduzir os efeitos financeiros da proposta, o projeto prevê que a União possa utilizar recursos do Fundo Social para auxiliar no custeio das despesas decorrentes da nova regra.

O texto estabelece, porém, que esses repasses não poderão comprometer verbas destinadas à educação.

O que falta para a medida entrar em vigor?

Apesar da aprovação na Câmara, o projeto ainda não se tornou lei.

A proposta aguarda votação no Senado Federal e, caso receba o aval dos parlamentares, será encaminhada ao presidente da República, que poderá sancionar ou vetar o texto.

Se for aprovada em todas as etapas, a medida poderá promover mudanças significativas nas condições de trabalho dos garis, categoria considerada essencial para o funcionamento e a limpeza das cidades brasileiras.