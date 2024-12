Brazil Iron investe US$ 5 bi na produção de “ferro verde” na Chapada

Evento aconteceu no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia - Foto: Wilson Sabadin / Coperphoto/ Sistema Fieb

A Brazil Iron Mineração anunciou, na tarde desta quinta-feira (12), o projeto de produção de HBI (sigla inglesa para ferro briquetado a quente), na região da Chapada Diamantina. Com investimento superior a US$ 5 bilhões, o empreendimento prevê a instalação de uma mina, a construção de uma estrada de ferro de 120 km e de uma siderúrgica.

Produto à base de minério de ferro com maior valor agregado, o HBI tem sido globalmente apontado como uma solução para a descarbonização da indústria. Com ele, é possível produzir o chamado “aço verde” – aço produzido em fornos elétricos.

Segundo o vice-presidente de Relações Internacionais da Brazil Iron, Emerson Souza, a chegada do empreendimento coloca a Bahia na vanguarda mundial da fabricação do produto, ainda pouco explorado ao redor do mundo – hoje é produzido apenas na Rússia, na Ucrânia e no Canadá.

“O mundo científico trabalha há anos no desenvolvimento de tecnologias como essa”, destaca. “A produção de HBI demanda uma excelente qualidade física do solo e condições específicas, com grande reserva e capacidade de fornecimento de minério de ferro. Achamos esse ambiente aqui na Bahia, que tem alta concentração desse minério.”

De acordo com ele, na primeira fase serão produzidos 5 milhões de toneladas por ano, dobrando o valor na segunda fase. “É um potencial enorme, considerando que o mundo todo produz 20 milhões de toneladas/ano”, destaca.

Souza destaca, também, o impacto do projeto no crescimento socioeconômico e no desenvolvimento sustentável da região, que abrange os municípios de Piatã, Abaíra e Jussiape. De acordo com ele, o empreendimento vai gerar mais de 55 mil postos de trabalho, além de uma receita tributária de R$ 47 bilhões para o estado.

O evento, realizado no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), também contou com a presença da diretoria da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), que presta consultoria para a Brazil Iron, e da direção da Fieb, que atua na preparação da indústria para a chegada do projeto, além de representantes de sindicatos e da indústria baiana.

O presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, destaca que o projeto vai contribuir para descentralizar o parque industrial baiano e atrair investimentos sustentáveis que possibilitem um maior desenvolvimento do setor. “A produção do HBI aqui vai atender aos reclames da sociedade e do planeta por produtos verdes”, avalia. “Como representantes da indústria no estado, vamos contribuir para preparar a indústria para esse projeto.”

Para o presidente da CBPM, Henrique Carballal, o projeto, que está em fase final de desenvolvimento, “vai colocar a Bahia na vanguarda da sustentabilidade” global. “Este não é só um projeto da Brasil Iron, é um projeto de crescimento econômico e social”, afirma. “É um processo em cadeia, um processo vertical, que vai trazer grandes benefícios em tecnologia para o estado da Bahia. O que será produzido para o minério de ferro do município de Piatã é o HBI, que é uma tecnologia que não gera carbono na atmosfera, ao contrário, nós vamos sequestrar carbono com esse projeto.”

De acordo com ele, é preciso combater as notícias falsas sobre impactos negativos ambientais com a execução do projeto. “Precisamos acabar com as mentiras sobre os impactos ambientais”, ressalta. “Este empreendimento mostra que chega para trazer crescimento. É um projeto que passou por muitas fases, inclusive de estudos e pesquisas antes de ser aplicado. E com esse investimento, colocamos a Bahia como pioneira neste setor. Vamos dar todo suporte de consultoria durante todos os processos desse projeto que é tão importante para a Bahia.”