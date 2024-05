Caged: Soteropolitanas lideram empregos formais criados em março | A TARDE

O número de mulheres soteropolitanas com carteira assinada em março de 2024 foi maior que cargos ocupados por homens. As informações são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgadas nesta terça-feira, 30.

Segundo o Caged, mulheres ocuparam 2.096 vagas com carteira assinada, enquanto homens preencheram 1.499 postos de trabalho no referido mês. Ao todo, a Bahia registrou 12.482 novos postos de trabalho em março de 2024, sendo 86.774 desligamentos e 74.292 admissões.

A maioria dos saldos positivos criados na capital baiana foram ocupados por jovens de 18 a 24 anos (1.716 vagas), e a maioria das vagas (2.250) foram ocupadas por soteropolitanos com ensino médio completo.

A maior número de postos de trabalhos criados em março foram para trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados (7.247) e em sequência, trabalhadores de serviços administrativos (5.753).

No mês, o Brasil computou um saldo de 244.315 vagas, enquanto o Nordeste registrou 16.037 novos postos – representando variações relativas de 0,53% e 0,21% comparativamente ao estoque do mês anterior, respectivamente.