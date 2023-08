Caixa amplia prazo para pagamento de empréstimo a MEIs e empresas

A Caixa ampliou nesta terça-feira, 29, o prazo para o pagamento de empréstimos para clientes do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Com isso, os contratos podem ser renegociados em até 72 meses (seis anos), com o consequente recálculo das prestações.

A medida está disponível para clientes do banco, que possuem contrato de Pronampe ativo, em dia ou em atraso, desde que o contrato não esteja em pausa, em fase de carência ou honrado pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO). Para os contratos em atraso, as prestações vencidas e não pagas poderão ser incorporadas ao saldo devedor.

A comercialização da linha de crédito foi realizada em junho de 2020, e concedeu um total de R$ 38 bilhões para mais de 345 mil micro e pequenos empresários. A solicitação para ampliação do prazo deve ser feita exclusivamente nas agências físicas da CAIXA. O site do Pronampe, traz mais informações sobre o programa.

Para a vice-presidente de Negócios de Varejo, Maria Cristina Abdelnour Farah, “a medida é um passo fundamental para fortalecer o setor empresarial de pequeno porte, possibilitando o ajuste do prazo de pagamento de acordo com as necessidades e circunstâncias financeiras do cliente. Além disso, permite que os empreendedores reestruturem seus compromissos financeiros, evitando o fechamento de empresas, preservando empregos e estimulando o crescimento econômico do país”.