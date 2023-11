Caixa e Banco do Brasil abrem mais cedo no 'Dia D - Desenrola' | A TARDE

As agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil vão abrir uma hora mais cedo no "Dia D do Mutirão Desenrola Brasil, que será realizado a partir de quarta-feira, 22.

Os interessados em renegociar as dívidas poderão comparecer às agências bancárias e conferir o programa, a partir das 9h.

A Caixa anunciou que contará com um atendimento especializado para as negociações de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e para as informações acerca da quitação dos contratos do Minha Casa, Minha Vida. Este último é focado em pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou Bolsa Família.

Até a última segunda-feira, 20, foram regularizados 273.550 contratos comerciais em atraso de 215.216 clientes da Caixa, no Desenrola. O Banco do Brasil, por sua vez, informou que desde o dia 17 de julho, foram renegociados cerca de R$ 19 bilhões em dívidas.

Mutirão

Para atender mais pessoas interessadas em renegociar dívidas, os bancos vão ampliar os horários de atendimento de parte de suas agências nesta quarta-feira, 22. A ideia é dar mais tempo de atendimento para que as pessoas possam conhecer melhor o programa e saber como renegociar.