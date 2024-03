CEO baiano: Suzano anuncia contratação de João Alberto Abreu | A TARDE

O executivo baiano João Alberto Abreu, natural de Itabuna, vai fazer parte da Suzano, em substituição ao CEO Walter Schalka, que deve ir para o conselho da empresa. Schalka está à frente da empresa de celulose há 11 anos.

Ele vai assumir a nova função no dia 2 de abril e, após uma transição de três meses, assumirá o cargo de CEO no dia 1º de julho. As informações são do portal Brazil Journal.

O novo CEO chega à empresa em um momento em que a Suzano está concluindo um ciclo de investimento de R$ 22 bilhões com seu projeto Cerrado. Sua nova planta de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, começa a produzir este ano e vai adicionar 2,55 milhões de toneladas de celulose de eucalipto/ano à capacidade produtiva da empresa, hoje em 10,9 milhões.

Engenheiro de formação, Abreu possui 30 anos de carreira, dos quais 18 anos na Shell, onde ocupou diversas posições no Brasil, Inglaterra e Argentina, sete anos na Raízen como diretor de energia e como vice-presidente do negócio etanol, açúcar e energia. Nos últimos cinco anos, ele atuou como CEO da Rumo.

João Alberto Abreu | Foto: Divulgação