Cerca de 7 milhões de pessoas já renegociaram dívidas pelo Desenrola | A TARDE

Cerca de 7 milhões de pessoas já renegociaram suas dívidas através do Desenrola Brasil, programa do governo federal para ajudar pessoas que estão com o nome negativado em serviços de crédito. A informação foi dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad nesta terça-feira, 21.

Ainda segundo o presidente, cerca de 10 milhões de dívidas de até R$ 100 foram canceladas por meio do programa. Nesta segunda-feira, 20, o Desenrola iniciou uma nova fase, sendo a Faixa 1 do programa, destinada à renegociação a devedores com renda de até dois salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), passará a renegociar dívidas de até R$ 20 mil.

Lula lembrou que, no início deste ano, cerca de 70 milhões brasileiros estavam endividados, e ficaram devendo compras de comida feitas no cartão de crédito: Daí a ideia de criar o programa para que essas pessoas possam voltar a comprar. “A gente quer que o povo brasileiro volte andar de cabeça erguida”, destacou o presidente.

O ministro da Fazenda lembrou que foi preciso criar uma plataforma que agregasse todas as dívidas dos brasileiros e, depois, foi feito um leilão dessas dívidas e os bancos que ofereceram os melhores descontos entraram no programa. “O desconto médio é de 83%, podendo chegar a 99% em alguns casos. A pessoa deve R$ 1 mil, pode quitar com R$ 170 a dívida dela. E detalhe, se a pessoa ganha até dois salários mínimos, que são 20 milhões de brasileiros, nós parcelamos essa dívida”, explicou Haddad.

Nesta quarta-feira, 22, o governo promove o “Dia D – Mutirão Desenrola”, ação em parceria com organizações da sociedade civil, bancos e outros credores para fomentar as renegociações de débitos e ampliar o alcance do programa. Neste dia, os bancos vão aumentar os horários de atendimento de parte de suas agências.