CNU tem 2,65 milhões de inscritos para as 6,6 mil vagas | A TARDE

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) finalizou as inscrições nesta sexta-feira, 9, com registro de 2,65 milhões de candidatos. O resultado foi divulgado neste sábado, 10, pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), horas depois do encerramento do prazo de inscrições.

Do total de pessoas que se inscreveram no concurso, 1,28 milhão ainda não pagaram a Guia de Recolhimento da União (GRU). O prazo final para pagamento da GRU é o mesmo para todos: 16 de fevereiro.

O processo seletivo vai preencher 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. As provas serão aplicadas em 220 cidades no dia 5 de maio. Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$90, enquanto para o bloco de cargos de nível médio o valor é de R$60.

O objetivo do CNU é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.