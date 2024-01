Com correção da tabela, mais de 13 milhões de pessoas não pagariam IR | A TARDE

Mais de 13 milhões contribuintes deixariam de pagar o Imposto de Renda, caso a tabela fosse corrigida. Os dados são do estudo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco), divulgado nesta sexta-feira, 12.

Atualmente, a isenção é dada para 19.545.510 contribuintes, e, com a correção, o número subiria para 33.190.526. Com a diferença, o governo federal deixaria de arrecadar R$ 202 bilhões por ano.

O estudo aponta ainda que se a correção considerasse o acumulado da inflação desde 1996, cerca de 29,1 milhões de contribuintes estariam isentos.

O Sindicato identificou uma defasagem na tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) no Brasil, que, pelos cálculos da entidade, chegou a 149,56%. O Sindifisco levou em consideração a inflação do ano passado, que foi de 4,62%, de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O governo ampliou a faixa de isenção para quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2.112,00), mas manteve sem correção as outras faixas. Na prática, isso faz com que mais gente pague o imposto de renda. Se o governo tivesse corrigido integralmente o limite de isenção, só passaria a pagar imposto de renda quem recebe mais de R$ 4.899,69, segundo a projeção da entidade.