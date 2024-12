Com o dólar subindo Banco Central toma atitude

US$ 845 milhões foram vendidos pelo BC para conter a crescente do dólar - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Com o intuito de segurar a alta do dólar, Banco Central vendeu US$ 845 milhões, nesta sexta-feira, 13, para conter a crescente do dólar, fazendo assim a cotação das reservas internacionais cair e, não comprando o dinheiro de volta.

O leilão à vista aconteceu pouco antes das 15h. Essa venda de dólares foi feita pela última vez no dia 30 de agosto, quando foram vendidos US$ 1.5 bilhão. Agora, o BC tem em estoque US$ 363,6 bilhões, segundo a Agência Brasil.

Além disso, o BC já havia leiloado US$ 4 bilhões de reservas internacionais na quinta-feira, 12. Porém as vendas foram feitas no formato de leilão de linha, ou seja, havia a intenção de uma parte desse dinheiro voltar em fevereiro e outra em abrir, reincorporando os recursos às reservas externas.

Após essa intervenção de sexta-feira, a cotação foi desacelerada e caiu para R$ 6,02. Antes disso o dólar comercial era vendido a R$ 6,07.

Nessa sexta-feira, o dia iniciou com a moeda norte-americana em baixa, sendo vendida a R$ 5,99, porém o movimento foi revertido e voltando a operar em alta.