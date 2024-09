Com presença de Jaques Wagner, congresso debate Reforma Tributária

- Foto: Divulgação

O Sindicato dos Fazendários da Bahia (Sindsefaz) promove a terceira edição do Congresso Estadual da categoria, de 18 a 20 de setembro, no Hotel Deville, no bairro de Itapuã, em Salvador. Com o tema “A Importância do Fisco para a Reconstrução do Estado”, o encontro tem como objetivo atualizar os princípios da atuação da entidade e se posicionar diante de temas atuais do fisco, como a reforma tributária, que trará impactos no modelo de arrecadação e no cotidiano da categoria, a Lei Orgânica da Administração Tributária, trabalho remoto e inteligência artificial, entre outros.

Na quarta (18), 17h, acontece ato solene de abertura, com a presença do senador Jaques Wagner. Logo depois, o economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Igor Rocha, proferirá conferência de abertura com o tema "O papel do Estado no desenvolvimento do País”. O primeiro dia será encerrado com um show da cantora Mariana Silva.

Segundo dia

Na manhã de quinta (19), segundo dia, o sociólogo Clemente Lúcio abrirá os trabalhos com a palestra “Os Desafios dos Trabalhadores na Construção do Sindicato do Futuro”, tendo como debatedora do tema a economista Ana Georgina, do Dieese-BA. Na sequência, o presidente da Fenafisco, Francelino Valença, falará sobre os impactos e mudanças que a Reforma Tributária provocará nos fiscos estaduais, tendo o auditor fiscal da Secretaria da Fazenda da Paraíba, Bruno Carvalho, como seu debatedor.

Durante a tarde, a auditora fiscal do Rio Grande do Sul, Adriana Oliveira, discorrerá sobre o trabalho remoto, debatendo o tema com a psicóloga e especialista em Recursos Humanos, Larissa Dantas. Depois, a advogada Adriana Schier falará sobre a Lei Orgânica da Administração Tributária, com a participação do presidente do Sindicato dos Servidores do Fisco do Pará, Charles Alcântara.

As atividades do segundo dia serão encerradas com o lançamento do livro “Zanetti: O Guardião do Óleo da Lamparina”, do escritor, professor e jornalista Emiliano José.

Último dia

Na manhã do último dia do Congresso, sexta (20), a primeira palestra discutirá o tema “Inteligência Artificial e seus Impactos no Trabalho e na Sociedade”. O palestrante será o professor da UNESP, Victor Zamberlam. Ele terá a jornalista e pesquisadora de IA, Gabriela de Paula, como debatedora. Ainda pela manhã, o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, conversará com os fazendários sobre as transformações avançadas que a cultura pode promover na sociedade. Nesta atividade, o debatedor será o ex-vereador e ex-deputado estadual Javier Alfaya, autor da primeira lei de incentivo à cultura de Salvador.

O período da tarde será reservado à plenária final e assembleia geral dos fazendários.