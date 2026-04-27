Combustíveis recuam e botijão de gás fica mais caro; veja valores

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O botijão de 13kg segue em escalada contínua de aumento - Foto: Arquivo/Agência Brasil

Enquanto os motoristas sentem um leve alívio no bolso, as famílias brasileiras enfrentam pressão no orçamento doméstico. Dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), coletados entre 19 e 25 de abril, mostram que gasolina e diesel registraram a terceira queda semanal consecutiva.

Em contrapartida, o botijão de gás (GLP) não para de subir, acumulando seis semanas de altas ininterruptas.

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Alívio no tanque após choque da guerra no Irã

A tendência de queda nos combustíveis líquidos reflete as medidas do governo para conter a inflação após o início do conflito no Irã, que desestabilizou o mercado de petróleo.

Com a redução de tributos federais (PIS/Cofins) e o uso de subsídios, a gasolina caiu para uma média de R$ 6,72, enquanto o diesel baixou para R$ 7,21.

Apesar do recuo recente, o cenário ainda é de alerta. Desde o estopim da guerra, o diesel acumula uma valorização de 19,6% nas bombas, impactado diretamente pela cotação internacional do barril e pelos custos de frete.

Preços da Gasolina:

Pico: R$ 6,78 (Final de março)

R$ 6,78 (Final de março) Atual: R$ 6,72 (Penúltima semana de abril)

Preços do Diesel:

Pico: R$ 7,45 (Virada de março para abril)

R$ 7,45 (Virada de março para abril) Atual: R$ 7,21 (Penúltima semana de abril)

Crise na Petrobras e a escalada do gás de cozinha

O movimento inverso do GLP (botijão de 13kg) acendeu um sinal amarelo na economia. O preço médio saltou de R$ 114,39 para R$ 114,61 na última semana, totalizando um avanço de 4,3% no período de guerra.

O setor vive um clima de tensão após um leilão polêmico da Petrobras, que tentou aplicar preços acima da tabela de referência.

O episódio não apenas pressionou o valor final ao consumidor, como gerou uma crise institucional na estatal. A repercussão negativa forçou a suspensão do certame pelo governo e culminou na saída de um dos diretores da área de gás da companhia.

Preços do Gás de Cozinha (GLP)

O botijão de 13kg segue em escalada contínua. Enquanto os outros baixam, o GLP subiu de R$ 109,87 em fevereiro para R$ 114,61 agora em abril. São seis semanas seguidas de reajustes positivos, totalizando um avanço de 4,3% no período de guerra.