Compras de última hora movimentam shoppings e comércio de rua

Desvalorização cambial deve aumentar os preços dos produtos natalinos - Foto: © Rovena Rosa | Agência Brasil

A véspera de Natal foi de corredores de shoppings e ruas de comércio popular movimentados nesta terça-feira em todo Brasil. Nas ruas de Copacabana, lojas de moda e de artigos natalinos concentravam o maior fluxo pela manhã. Já no Rio Sul Shopping, na Zona Sul do Rio, que abriu as portas às 09h, os produtos mais procurados logo cedo foram panetones e roupas.

O movimento na véspera do Natal foi satisfatório, contou a ambulante Amélia Rodrigues, de 69 anos, que tem uma barraca de roupas femininas na Nossa Senhora de Copacabana.

Tem quem tenha deixado todas as compras para o último dia por preferir o ambiente mais tranquilo em meio à agenda apertada pré-feriado. É o caso da médica Reny Evangelista, que chegou a ir ao shopping no domingo, mas desistiu das compras por estar lotado demais. A solução foi ver os presentes para a família no dia:

Associações de shopping centers estão otimistas

O pagamento da segunda parcela do décimo terceiro na terceira semana de dezembro é um dos motores por trás do otimismo do setor de shopping centers em relação ao faturamento nesta reta final do ano, conta Nabil Sahyoun, presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop).

Completam o cenário positivo o desemprego em nível historicamente baixo e a taxação de plataformas internacionais desde agosto, que ajudam o setor a encerrar 2024 com um faturamento próximo de R$ 200 bilhões, um crescimento real de 6% em relação ao ano anterior, de acordo com projeções da Alshop.

Leia também:

>> Idoso desaparecido há 30 dias é encontrado em área de mata na RMS

>> Papa celebra o Natal e inicia o Jubileu 2025, 'Ano Santo' em Roma

>> PF abre investigação para apurar responsabilidade sobre queda de ponte

A medir pelo movimento na noite do dia 23 de dezembro, shoppings como Iguatemi e Ibirapuera, em São Paulo, registravam lotação, o que dá indícios de um consumo aquecido na véspera do Natal.

A expectativa é que o faturamento seja superior a R$ 6 bilhões este ano, segundo Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), 7% a mais que o registrado no Natal do ano passado. O aumento na renda disponível da população, o crescimento do emprego e promoções adotadas pelo varejo justificam a projeção, diz Glauco Humai, presidente da Abrasce.

Mudança de planos

Consumidores que deixaram as compras de Natal para a véspera relataram que enfrentam preços mais altos do que o esperado no Centro do Rio, por exemplo. Segundo pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ ), o gasto médio com presentes para a data deve ser de R$ 300,29, com movimentação de R$ 675,28 milhões.