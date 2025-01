Idoso desaparecido há 30 dias é encontrado em área de mata na RMS

Idoso foi encaminhado a uma unidade de saúde da região - Foto: Divulgação | Polícia Militar

Um idoso, desaparecido há 30 dias, foi resgatado em uma área de mata no município de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, nesta terça-feira, 24. De acordo com a Polícia Militar, após cerca de 50 minutos de caminhada na área de mata, o idoso foi encontrado debilitado.

Aos policiais, ele contou que bebeu apenas água do riacho que existe na localidade. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde. A ação contou também com equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros de São Francisco do Conde.